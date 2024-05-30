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ОНК: поджегшие «Крокус» террористы не смогут выплатить компенсации

ОНК: поджегшие «Крокус» террористы не смогут выплатить компенсации

Обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» не смогу выплатить компенсации потерпевшим. Даже в том случае, если им назначат пожизненный срок, заявил член ОНК Москвы Александр Мальцев в беседе с РИА Новости.

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