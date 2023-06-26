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Почти 350 тонн зараженной кукурузы попало на Уссурийский карантинный пост

Почти 350 тонн зараженной кукурузы попало на Уссурийский карантинный пост

В Приморье выявлена амброзия в экспортной партии кукурузы весом почти 350 тонн. Заразу обнаружили сотрудники Уссурийского фитосанитарного карантинного поста.

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