Немного побомбив Оман, Иорданию, Бахрейн и Кувейт в ответ на американские удары и оказание содействия в них иранцы вспомнили про Катар.
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Немного побомбив Оман, Иорданию, Бахрейн и Кувейт в ответ на американские удары и оказание содействия в них иранцы вспомнили про Катар.
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