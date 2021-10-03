Кто кому приговор? Почему Порошенко наступает на политические пятки Зеленского

Владимир Скачко Украинский нардеп Алексей Гончаренко от партии экс-президента Петра Порошенко «Евросолидарность» (ПЕС) и член украинкой делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге опять подтвердил, что биполярочка — самая распространенная болячка украинских парламентариев Теперь Алексей не носился по зданию ПАСЕ в зеленых перчатках ассенизатора и не претендовал на роль ее главного сантехника, ненавидящего Россию, но от роли русофоба не отказался и одновременно визжал о двух своих требованиях, взаимно исключающих друг друга.