WP: США опасаются иностранного вмешательства после выборов

Администрация президента Джо Байдена находится в состоянии повышенной готовности к попыткам из-за рубежа угрожать США или дестабилизировать их в переходный период после президентских выборов, пишет Washington Post со ссылкой на источники.
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