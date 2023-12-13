Куриные яйца в Россию завезут из Азербайджана и Турции

До конца недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, а в ближайшее время — из Турции. Уже в ближайший месяц прогнозируется стабилизация ценовой динамики, сообщают 13 декабря в пресс-службе Минсельхоза.
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