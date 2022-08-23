Полицейские в подмосковной Кашире изъяли килограмм кокаина

На автодороге М-4 «Дон» сотрудники ОМВД России по г.о. Кашира и 16 батальона 2 полка УГИБДД ГУ МВД России по Московской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 31-летнего жителя Ставропольского края, следовавшего по трассе в качестве пассажира авто.
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