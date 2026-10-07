Гражданина Шри-Ланки приговорили к смертной казни в Саудовской Аравии за оскорбительный комментарий в адрес пророка Мухаммеда

24-летний гражданин Шри-Ланки Аноджан Сивараса был приговорён к смертной казни в Саудовской Аравии за богохульство — из-за комментария, опубликованного им в соцсетях, который оскорблял пророка Мухаммеда.
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