Инцидент в Пятерочке: как незнание мигрантами языка может привести к конфликту

ЮВ

Юрий Во

А теперь предлагают еще почти 150 тыс армян из Карабаха привезти в Россию. Типа, деваться им некуда, в Армении их не ждут, да и экономически Армения не выдержит столько иммигрантов. Ав Кремле сидят, засунули язык в ...пу, и чего то выжидают. Еще принимают новые Законы, хотя Законов и так достаточно. Ведь по старому Закону гражданство, ПМЖ и ВМЖ могут получить только те, кто знает русский язык. А фактически это не работает. Коррупция тотальная. Борьба с коррупцией - чистая показуха. Одним словом Кремль изображает "кипучую деятельность", что со стороны видится как "бег на месте". Другого и быть не может при нынешнем составе руководства страны....