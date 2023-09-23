В Москве молодой узбек зашел в магазин «Пятерочка», несмело протянул кассиру 500₽ и сказал: — Раздевайтесь! Женщина за кассой оказалась неробкая, она схватила мигранта за волосы и прокричала: — Повтори, что ты сказал! Мужчина робко повторил: — Раздеваетесь, пожалуйста, — и продолжал протягивать деньги.
Инцидент в Пятерочке: как незнание мигрантами языка может привести к конфликту
Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
А теперь предлагают еще почти 150 тыс армян из Карабаха привезти в Россию. Типа, деваться им некуда, в Армении их не ждут, да и экономически Армения не выдержит столько иммигрантов. Ав Кремле сидят, засунули язык в ...пу, и чего то выжидают. Еще принимают новые Законы, хотя Законов и так достаточно. Ведь по старому Закону гражданство, ПМЖ и ВМЖ могут получить только те, кто знает русский язык. А фактически это не работает. Коррупция тотальная. Борьба с коррупцией - чистая показуха. Одним словом Кремль изображает "кипучую деятельность", что со стороны видится как "бег на месте". Другого и быть не может при нынешнем составе руководства страны....
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15 час.
Jolie
никуда они не поедут! не фантазируйте на тему и без темы.
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15 час.
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