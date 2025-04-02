Демократы предложили обязать Илона Маска сдать тест на наркотики

Член палаты представителей США от демократов Майки Шеррилл разработала и подготовила законопроект, который в случае принятия обяжет миллиардера и главу департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска, а также его сотрудников сдать тест на наркотики.
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