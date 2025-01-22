Что нашли в пробах рыбы, выловленной в Керченском проливе после выброса мазута?

Фото: Гала АмарандоАзово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора завершило проверку рыбы и рыбной продукции на загрязнение нефтепродуктами после сообщений о выбросах в акватории Черного моря.
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