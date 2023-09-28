Мосбиржа понизила минимальную норму дивидендов до 50% от чистой прибыли

Московская биржа снизила нижнюю границу выплат дивидендов до 50% от чистой прибыли. Прежняя дивидендная политика предполагала направлять на выплаты акционерам не менее 60% прибыли, но весной 2022 года ее действие было приостановлено и по итогам года на дивиденды было направлено 30% от чистой прибыли.