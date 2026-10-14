В Татарском районном суде Новосибирской области завершено расследование дела о разгроме Toyota Camry: по версии следствия, в ноябре 2025 года двое местных жителей 21 и 22 лет из мести знакомому выбили топором стёкла и порезали покрышки, причинив ущерб в 300 тысяч рублей.
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