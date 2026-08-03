«Задача номер один»: Политолог Сетов оценил слова Путина о защите детей

МОСКВА, 3 августа, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин во время встречи с финалистами конкурса «Большая перемена» в Красноярске вновь подтвердил, что поддержка детей и молодежи является одним из ключевых направлений государственной политики.
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