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«Задача номер один»: Политолог Сетов оценил слова Путина о защите детей

«Задача номер один»: Политолог Сетов оценил слова Путина о защите детей

МОСКВА, 3 августа, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин во время встречи с финалистами конкурса «Большая перемена» в Красноярске вновь подтвердил, что поддержка детей и молодежи является одним из ключевых направлений государственной политики.

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