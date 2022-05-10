Станислав Воскресенский поздравил жителей Ивановской области с Днём Победы

<p align="center"> </p> <p align="center"> <b><span style="color: #003d90;">Уважаемые ивановцы! </span></b> </p> <b><span style="color: #003d90;"> </span></b> <p align="center"> <b><span style="color: #003d90;"> Дорогие ветераны! </span></b> </p> <b><span style="color: #003d90;"> </span></b> <p align="center"> <b><span style="color: #003d90;"> Уважаемые воины ивановского гарнизона! </span></b> </p> <p> Поздравляю вас с 77-летней годовщиной Великой Победы – победы в Великой Отечественной войне! </p> <p> Идут годы, десятилетия, но священная память о подвиге и героизме нашего народа продолжает жить в наших сердцах, передается от поколения к поколению, от родителей к детям и внукам.