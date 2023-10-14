У госсекретаря США Энтони Блинкена припасено историй на каждый случай. Но есть одна проблема — как-то уж эти истории странно выглядят Источник: CNN Но ничего — «пипл хавает», как говорится.
Голос Мордора: Красивые истории лживой американской политики
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Шишинов
"от Освенцима до того места, где отчим Блинкена мог увидеть американский танк, надо было пройти очень много сотен километров". Да и пройти такое расстояние узнику концлагеря было-бы не по силам. А вот по другой версии он был не совсем узником. И тогда во первых его состояние было намного лучше состояния действительно узников и второе,- он никаким образом не хотел попасть в руки советской армии, где его ложь особисты вскрыли бы моментально.
Ответить
19 час.
Свежие комментарии