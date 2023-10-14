Голос Мордора: Красивые истории лживой американской политики

Андрей Шишинов

"от Освенцима до того места, где отчим Блинкена мог увидеть американский танк, надо было пройти очень много сотен километров". Да и пройти такое расстояние узнику концлагеря было-бы не по силам. А вот по другой версии он был не совсем узником. И тогда во первых его состояние было намного лучше состояния действительно узников и второе,- он никаким образом не хотел попасть в руки советской армии, где его ложь особисты вскрыли бы моментально.