Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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    Вообще-то вы общаетесь с модератором этого сайта, которой вообще до мозга костей советский человек.Наглотавшиеся пыли

Голос Мордора: Красивые истории лживой американской политики

Голос Мордора: Красивые истории лживой американской политики

У госсекретаря США Энтони Блинкена припасено историй на каждый случай. Но есть одна проблема — как-то уж эти истории странно выглядят Источник: CNN Но ничего — «пипл хавает», как говорится.

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Комментарии
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Андрей Шишинов
&quot;от Освенцима до того места, где отчим Блинкена мог увидеть американский танк, надо было пройти очень много сотен километров&quot;.                                                                                                                   Да и пройти такое расстояние узнику концлагеря было-бы не по силам. А вот по другой версии он был не совсем узником. И тогда во первых его состояние было намного лучше состояния действительно узников и второе,- он никаким образом не хотел попасть в руки советской армии, где его ложь особисты вскрыли бы моментально.
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