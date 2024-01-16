Как определить, что вы переросли свои отношения

Это нормально, что партнёры развиваются с разной скоростью — вот как определить, не пора ли двигаться дальшеЕсли вы состоите в длительных отношениях, вы знаете, что они могут быть наполнены взлётами и падениями и переживают много этапов роста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)