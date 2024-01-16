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Как определить, что вы переросли свои отношения

Как определить, что вы переросли свои отношения

Это нормально, что партнёры развиваются с разной скоростью — вот как определить, не пора ли двигаться дальшеЕсли вы состоите в длительных отношениях, вы знаете, что они могут быть наполнены взлётами и падениями и переживают много этапов роста.

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