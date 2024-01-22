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Парламентская газета

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В России предлагается ввести перерасчет ошибочных начислений за ЖКХ

В России предлагается ввести перерасчет ошибочных начислений за ЖКХ

Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о возможности пересмотра начислений за ЖКХ, если при расчете их оплаты была допущена ошибка с уточнением периода, после которого увеличение суммы невозможно.

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Комментарии
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СВ
Сергей Васильевич
Нужно убрать главную ошибку и национализировать ЖКХ! Все эти полумеры - лишние затраты бюджета и населения, которые  не дадут результатов.
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19 час.

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