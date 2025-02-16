🌧️ Гидрометцентр предупреждает: Сочи готовится к непогоде В ближайшие дни, 16–17 февраля, на территории Сочи и федеральной территории «Сириус» прогнозируются интенсивные ливни.
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🌧️ Гидрометцентр предупреждает: Сочи готовится к непогоде В ближайшие дни, 16–17 февраля, на территории Сочи и федеральной территории «Сириус» прогнозируются интенсивные ливни.