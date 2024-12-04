Евгений Разумишкин: «Службы Красносельского района уверенно встречают первый снег»

В это году усилен состав работников ручного труда и закуплены дополнительные объемы солевой смеси для борьбы с наледью «Результат осмотра работ коммунальных служб Красносельского района могу назвать удовлетворительным.
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