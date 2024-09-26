Путинские опричники: Герои Бахмута и Авдеевки идут в регионы двигать "ельцинскую элиту"

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Комментарии
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Игорь Василевский
Зато бывает превосходным исполнителем. При хорошем и честном начальнике
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13 час.
Людмила Лиханова
А управленцами рождаются? Хороших управленцев- государственников мало, а плохих против государства много. Так что не Боги горшки обжигают. А РАНХиГС очень неплохая школа для будущих управленцев лишь бы было желание работать серьезно
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13 час.
Семен Демин
Тех, кто препятствует продвижению фронтовиков на руководящие посты, нужно сажать. Только тогда у нас будет под&#39;ем как после Великой Отечественной.
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11 час.

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