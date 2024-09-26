Путинские опричники: Герои Бахмута и Авдеевки идут в регионы двигать "ельцинскую элиту"

Игорь Василевский Зато бывает превосходным исполнителем. При хорошем и честном начальнике

Людмила Лиханова А управленцами рождаются? Хороших управленцев- государственников мало, а плохих против государства много. Так что не Боги горшки обжигают. А РАНХиГС очень неплохая школа для будущих управленцев лишь бы было желание работать серьезно