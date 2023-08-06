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Собянин: Скорость мобильного интернета в метро Москвы с 2011 года выросла в 40 раз

Собянин: Скорость мобильного интернета в метро Москвы с 2011 года выросла в 40 раз

Беспроводная сеть работает во всех вагонах метро 5 августа, в воскресенье, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что после обновления инфраструктуры скорость мобильного интернета в метро Москвы за последние годы выросла более чем в 40 раз.

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