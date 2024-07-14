Какая часть головного мозга побуждает нас помогать окружающим?

Новое исследование, проведенное группой ученых их университетов Бармингема и Оксфорда, подтвердило данные о том, что вентромедиальная префронатльная кора (вмПФК) играет одну из ведущих ролей в просоциальном поведении.
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