Молодые парламентарии России и Беларуси провели телемост

Депутаты законодательных органов власти и молодежных парламентов России и Беларуси провели телемост, в котором из России приняли участие представители Иркутской области, Нижегородской, Калининградской, Ленинградской областей, Краснодарского края и других регионов.
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