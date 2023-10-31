Минутка терминов

А вы Махабхарату где и в каком переводе читали? Я уж не буду спрашивать про Библию и Евангелие. Это явно выше вашего ума. Каждый переводчик делает перевод в зависимости от своей личной точки зрения и понимания цели перевода. Так что удачи вам по жизни. Кстати у Эллинов было более 120 богов, но потом они почему-то стали христианами...

М

ММ

Евангелия, как писал Ильич, подчинялись требованиям текущего момента! Похоже было с кораном. Собрались сторонники и свидетели Исуса, каждый писал, что помнил. Потом собрали партсобрание (пардон, Вселенский собор), проголосовали, и решили, что евангелия № от 1 до 4 истинны, а остальные нет. Кто не согласен, того на костер. Так что моего это ума или нет, не Вам решать. Историю учите, может чего поймете и про библию, и про евангелия, и про коран с Махабхаратой.