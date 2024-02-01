ЖДМ: Поезд Кишинёв - Яссы будет курсировать бесперебойно

Госпредприятие "Железная дорога Молдовы" официально проинформировало о том, что курсирование поезда по маршруту Кишинев – Яссы (Сокола) не будет приостановлено с понедельника, 5 февраля 2024 года, как сообщалось ранее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии