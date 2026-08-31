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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболев стал фаворитом гонки бомбардиров РПЛ у букмекеров. Глушенков – 2-й, Тюкавин и Даку – в топ-5

Букмекеры обновили котировки на итоги гонки бомбардиров РПЛ. По итогам 6 туров в гонке с 5 голами лидируют игроки «Зенита» – полузащитник Максим Глушенков и нападающий Александр Соболев.

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