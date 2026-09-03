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Медицина 2.0

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С возрастом «зомби-клетки» меняют свой метаболизм, чтобы подпитывать воспаление

С возрастом «зомби-клетки» меняют свой метаболизм, чтобы подпитывать воспаление

В ходе исследования был обнаружен новый митохондриальный путь в стареющих клетках, который изменяет способ хранения ДНК, выявляя гены, связанные с воспалением.

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