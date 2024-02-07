Страна и люди
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Страна и люди

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В Германии озаботились высоким процентом тунеядства украинских беженцев

В Германии озаботились высоким процентом тунеядства украинских беженцев

В Берлине не понимают причину безработицы среди приезжих с востока Европы.Поиск работы для украинских беженцев в период условиях турбулентности, начатые министром труда и социальных вопросов Германии Хубертусом Хайлем, пока не принес своих результатов.

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