Боевой лазер Raytheon HELWS проходит испытания в Великобритании

В Великобритании состоялись испытания перспективного самоходного лазерного комплекса Raytheon HELWS. Боевой лазер высокой мощности показал свою способность атаковать и поражать беспилотные летательные аппараты.
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