Рязанцам рассказали, как отличить работников коммунальных служб от мошенников

Информация о всех проводимых проверках имеется заранее, если ее нет в управляющей компании — вероятность того, что к вам постучались мошенники чрезвычайно высока!Телеграм-канал «ЖКХИНФО | 62» опубликовал пост, в котором расскал, как уберечься от мошенников и отличить настоящих сотрудников коммунальных служб от аферистов.
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