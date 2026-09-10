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Царьград

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Военный аналитик назвал место, откуда ВСУ ударили по Ямалу

Военный аналитик назвал место, откуда ВСУ ударили по Ямалу

Военный эксперт Юрий Кнутов раскрыл подробности удара беспилотников по территории Ямала. По его данным, атака велась из Харьковской области, а Киев планирует создать дроны дальностью свыше пяти тысяч километров.

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