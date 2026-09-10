Военный аналитик назвал место, откуда ВСУ ударили по Ямалу

Военный эксперт Юрий Кнутов раскрыл подробности удара беспилотников по территории Ямала. По его данным, атака велась из Харьковской области, а Киев планирует создать дроны дальностью свыше пяти тысяч километров.
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