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Волейболисты «Факел Ямала» ворвались в финал Кубка Победы

Волейболисты «Факел Ямала» ворвались в финал Кубка Победы

Команда «Факел Ямал» в составе Олега Стояновского и Ильи Лешукова вышла в финал Кубка Победы в Минске.

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