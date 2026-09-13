Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Что было бы с СССР, если бы не было Горбачева

Вопрос о том, мог ли Советский Союз сохраниться, если бы в марте 1985 года к власти пришёл не Михаил Горбачёв, а кто-то другой, уже много лет будоражит умы историков и публицистов.

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