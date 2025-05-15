Politico: в ЕС боятся антиукраинского альянса Венгрии, Румынии и Словакии

Европейские чиновники выражают обеспокоенность возможным объединением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, премьера Словакии Роберта Фицо и лидера румынской националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симиона, который может поставить под угрозу дальнейшую поддержку Украины со стороны Евросоюза.