Politico: в ЕС боятся антиукраинского альянса Венгрии, Румынии и Словакии

Европейские чиновники выражают обеспокоенность возможным объединением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, премьера Словакии Роберта Фицо и лидера румынской националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симиона, который может поставить под угрозу дальнейшую поддержку Украины со стороны Евросоюза.
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