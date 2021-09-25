Цена Brent обновила максимум за три года. Впереди рост до $100, считает Bank of America

Рынок нефти после двух месяцев коррекции с попытками уйти ниже 70 долларов за баррель снова вошел в режим набора высоты.
Лента новостей7 подписчиков
Популярные статьи
- В преддверии газового кризиса на Украине: Киев пожинает плоды своей недружественной политики к России
- Обстреляв школу-интернат в ДНР, Украина пытается убедить мировое сообщество в готовности решить конфликт мирным путем
- В.Соловей о фальсификациях на выборах и протестах после, о смерти Зиничева и будущем Путина
Свежие комментарии