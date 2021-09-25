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Цена Brent обновила максимум за три года. Впереди рост до $100, считает Bank of America

Цена Brent обновила максимум за три года. Впереди рост до $100, считает Bank of America

Рынок нефти после двух месяцев коррекции с попытками уйти ниже 70 долларов за баррель снова вошел в режим набора высоты.

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