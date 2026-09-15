Девять стран Шенгена попросили отсрочку по внедрению системы биометрического контроля

Государства добиваются дополнительного времени для внедрения системы EES в отдельных пунктах пропуска Девять государств Шенгенской зоны — Франция, Греция, Португалия, Италия, Германия, Мальта, Нидерланды, Бельгия и Швейцария — обратились к Брюсселю с просьбой дать дополнительное время на запуск системы въезда и выезда в отдельных пунктах пропуска.