Девять стран Шенгена попросили отсрочку по внедрению системы биометрического контроля

Государства добиваются дополнительного времени для внедрения системы EES в отдельных пунктах пропуска Девять государств Шенгенской зоны — Франция, Греция, Португалия, Италия, Германия, Мальта, Нидерланды, Бельгия и Швейцария — обратились к Брюсселю с просьбой дать дополнительное время на запуск системы въезда и выезда в отдельных пунктах пропуска.
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