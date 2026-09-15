Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Девять стран Шенгена попросили отсрочку по внедрению системы биометрического контроля

Девять стран Шенгена попросили отсрочку по внедрению системы биометрического контроля

Государства добиваются дополнительного времени для внедрения системы EES в отдельных пунктах пропуска Девять государств Шенгенской зоны — Франция, Греция, Португалия, Италия, Германия, Мальта, Нидерланды, Бельгия и Швейцария — обратились к Брюсселю с просьбой дать дополнительное время на запуск системы въезда и выезда в отдельных пунктах пропуска.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым