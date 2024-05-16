Украина атаковала Россию беспилотниками-камикадзе, реактивными снарядами из РСЗО «Ольха», ракетами ATACMS и «Точка-У»

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», одну ракету комплекса «Точка-У» и один БПЛА над Белгородской областью.
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