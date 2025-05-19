«Ты чё, фраер, попутал? Моя мама — мэр!»: Дочь вологодского мэра решила всем показать насколько она крутая и записала обращение к нации

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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Иван Сорокин
ГНАТЬ ПОГАНО МЕТЛОЙ ЭТУ ТВАРЬ-МАМАШУ ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИИ
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5 час.
Егор П
как они все зае..ли...
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1 час.
М
Марк
Пора увольнять мэра в связи с утратой доверия к гражданам России. Иначе чиновники будут барзеть всё больше и больше.
Ответить
1 час.
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