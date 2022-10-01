Читатели Die Welt: Значит, Зеленский не хочет вести переговоры?! Наглость полагать, что его примут в НАТО

Читатели немецкой газеты Die Welt шокированы заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО.Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, комментируя подачу заявки Украины на ускоренное вступление в НАТО, заявила, что Германия продолжит поддерживать Украину вооружением, но при этом сделает все возможное, чтобы страны НАТО не оказались втянуты в вооруженный конфликт России и Украины.
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