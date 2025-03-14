«Получил повестку — порви паспорт и возвращайся домой»: среди мигрантов набирает популярность новый тренд

Без восстановления социализма мы ни одну проблему решить не сможем и закончить войну тоже.

Silver Kont

"Получил повестку, порви паспорт"- ответная реакция: получил пиZды, никакой медпомощи после, депортация в 24 часа вместе с выблядками и самками, с пожизненным запретом на въезд страну. Приедут выблядки черножопого ослоёба в институты поступать, а им тут - ваш папаша . который ишак ебал, тут паспорт в своё время порвал, въезд запрещён.... Так что в кищляк, ебать ишак, как папа деляль....