Интересная жизнь с Vera Star В последнее время среди мигрантов, которые получают повестки в военкомат, появилась ставшей уже доброй традиция демонстративно разрывать российские паспорта, которые они так долго и изобретательно получали.
«Получил повестку — порви паспорт и возвращайся домой»: среди мигрантов набирает популярность новый тренд
Комментарии
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igor kim
Без восстановления социализма мы ни одну проблему решить не сможем и закончить войну тоже.
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13 час.
Диана Мальгинова
семинар. мл. 11. Советы и Советская власть в 2025 году [КомКружок, 31 января 2025]
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9 час.
Silver Kont
"Получил повестку, порви паспорт"- ответная реакция: получил пиZды, никакой медпомощи после, депортация в 24 часа вместе с выблядками и самками, с пожизненным запретом на въезд страну. Приедут выблядки черножопого ослоёба в институты поступать, а им тут - ваш папаша . который ишак ебал, тут паспорт в своё время порвал, въезд запрещён.... Так что в кищляк, ебать ишак, как папа деляль....
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5 час.
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