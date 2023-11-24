Спикер челябинского заксобрания встретился с главой Всемирного конгресса татар

Председатель заксобрания Челябинской области Олег Гербер встретился с председателем Национального совета Всемирного конгресса татар, заместителем премьер-министра Республики Татарстан Василем Шайхразиевым.
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