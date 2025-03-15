«Не хотим учить русский»: отчисленные студенты из Туркмении устроили в Ставрополе акцию протеста

Значицца, прохвессора с доцентами должны учить туркменским с таджикским языками, а егойный сопромат с химиями - побоку! Пиздец, а?

Не понятно, как их принимали без знания языка? Значит забашляли не хило.

Сергей Алексеев

На каком основании они вообще находятся в России без знания русского языка??? Могут только как туристы на месяц и домой. Кто со мной согласен пересылайте друзьям и знакомым, необходимо донести информацию до широкой общественности и властей.