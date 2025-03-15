Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Не хотим учить русский»: отчисленные студенты из Туркмении устроили в Ставрополе акцию протеста

«Не хотим учить русский»: отчисленные студенты из Туркмении устроили в Ставрополе акцию протеста

БлокнотРУ Семеро иностранных студентов из Туркмении, отчисленных из Северо-Кавказского федерального университета в Ставрополе, пытались устроить акцию протеста, но в итоге отправились на 10 суток за решетку, - сообщает «ЦарьградТВ».

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Комментарии
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Сергей Кептицин
Значицца, прохвессора с доцентами должны учить туркменским с таджикским языками, а егойный сопромат с химиями - побоку! Пиздец, а?
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6 час.
Юрий Николаев
Не понятно, как их принимали без знания языка? Значит забашляли не хило.
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3 час.
Сергей Алексеев
На каком основании они вообще находятся в России без знания русского языка??? Могут только как туристы на месяц и домой. Кто со мной согласен пересылайте друзьям и знакомым, необходимо донести информацию до широкой общественности и властей.
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1 час.
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