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Царьград

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Конституционный суд Румынии отклонил иск оспаривающий результаты выборов

Конституционный суд Румынии отклонил иск оспаривающий результаты выборов

Конституционный суд Румынии отклонил ходатайство лидера партии AUR, Симиона, об отмене президентских выборов.

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Комментарии
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Eduard
Понравилось оспаривать чужие выборы! Не допустим!
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19 час.
Eduard
Только в свинарнике СНГ проигравшие пытаются пролезть к власти ссылаясь на мятый бюллетень!
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19 час.
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