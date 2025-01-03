Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Новые советы для России

А что, Олег Царев переквалифицировался в экономисты? Ну до чего ьни все-таки разносторонние, эти бывшие граждане бывшей республики" Ку ни ткни, они обо всем имеют собственное мнение, транслируют его в мир и разъясняют причинно-следственные связи и цепочки.

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Комментарии
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Вера смелых
Четырежды депутат Рады - то есть, персона, при , и с благословения не возражаашей его партии насчёт хероя Усраины Бандеры, да и Шухевича тоже, мужик с внешностью пропитого петрушки , позволивший запихнуть себя в мусорный бак, &quot;политик&quot;, не знающий, чем отличается ВОВ и Вторая мировая войны, имеющий курортный бизнес в Крыму, и поэтому , переобувшись в прыжке, хотел вскочить в &quot;Русскую весну&quot; в руководящей роли чтобы бизнес не потерять, провалился и там. А вот теперь он не просто пытается  натянуть на Россию &quot; сапог мертвеца&quot;, он , якобы поучающе  критикуя, старается, как и Подляка с Монтянихой, охаивать и законы, и тех, кто законы проводит, и тех, кто их исполняет. Не беглый хохол, а в каждой бочке затычка. Старается, мозги куцые напрягает, но выдаёт такие глупости, что невольно думаешь - Дайте уж ему опохмелиться! Может, тогда такой херни нести не будет!    Но потом себя же и поправляешь - Не, ему уже НИЧТО  не поможет. Только лоботомия.
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