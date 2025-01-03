Новые советы для России

Вера смелых

Четырежды депутат Рады - то есть, персона, при , и с благословения не возражаашей его партии насчёт хероя Усраины Бандеры, да и Шухевича тоже, мужик с внешностью пропитого петрушки , позволивший запихнуть себя в мусорный бак, "политик", не знающий, чем отличается ВОВ и Вторая мировая войны, имеющий курортный бизнес в Крыму, и поэтому , переобувшись в прыжке, хотел вскочить в "Русскую весну" в руководящей роли чтобы бизнес не потерять, провалился и там. А вот теперь он не просто пытается натянуть на Россию " сапог мертвеца", он , якобы поучающе критикуя, старается, как и Подляка с Монтянихой, охаивать и законы, и тех, кто законы проводит, и тех, кто их исполняет. Не беглый хохол, а в каждой бочке затычка. Старается, мозги куцые напрягает, но выдаёт такие глупости, что невольно думаешь - Дайте уж ему опохмелиться! Может, тогда такой херни нести не будет! Но потом себя же и поправляешь - Не, ему уже НИЧТО не поможет. Только лоботомия.