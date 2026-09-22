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Царьград

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Минобороны России окружили ВСУ в Доброполье: потери до 50 человек

Минобороны России окружили ВСУ в Доброполье: потери до 50 человек

Министерство обороны России представило видео боевой работы группировки "Центр" в Доброполье, ДНР. Вооруженные силы России окружили важный узел обороны ВСУ.

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