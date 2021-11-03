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Уличную сцену предлагают установить в сквере на Междуречье

Уличную сцену предлагают установить в сквере на Междуречье

В Приморье продолжается сбор идей в рамках конкурса инициативного бюджетирования "Твой проект". Большинство предложений ограничивается стандартным набором: поменять асфальт, установить детскую площадку, восстановить освещение.

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