Уличную сцену предлагают установить в сквере на Междуречье

В Приморье продолжается сбор идей в рамках конкурса инициативного бюджетирования "Твой проект". Большинство предложений ограничивается стандартным набором: поменять асфальт, установить детскую площадку, восстановить освещение.
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