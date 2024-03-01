Samsung работает очень оперативно: Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra уже получили мартовские обновления безопасности Android

Samsung выпустила второе обновление для своих флагманов линейки Galaxy S24. Но если первое было масштабным и привносило в систему немало улучшений (вместе с исправлением ошибок и недоработок), то второе затрагивает исключительно безопасность: апдейт содержит в себе мартовские обновления безопасности Android.
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