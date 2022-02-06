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Казакевич пропустит индивидуальную гонку на Олимпиаде. СБР объявил состав на биатлонный старт 7 февраля

Казакевич пропустит индивидуальную гонку на Олимпиаде. СБР объявил состав на биатлонный старт 7 февраля

В понедельник, 7 февраля, на биатлонном турнире Олимпиады в Пекине – время женской индивидуальной гонки.

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