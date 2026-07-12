Бейкер о дуэте с Лажуа: «В наши цели входит завоевание титула чемпионов Канады и попадание в топ-8 на чемпионате мира»

Канадские фигуристы Марджори Лажуа и Жан-Люк Бейкер рассказали о целях на первый совместный сезон. Лажуа: Месяцы после Олимпийских игр были наполнены трудными решениями, и я никак не ожидала, что Жан-Люк вернется к соревнованиям.