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Бейкер о дуэте с Лажуа: «В наши цели входит завоевание титула чемпионов Канады и попадание в топ-8 на чемпионате мира»

Канадские фигуристы Марджори Лажуа и Жан-Люк Бейкер рассказали о целях на первый совместный сезон. Лажуа: Месяцы после Олимпийских игр были наполнены трудными решениями, и я никак не ожидала, что Жан-Люк вернется к соревнованиям.

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